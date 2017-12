Augmenta el temps que cada espanyol veu la televisió: 240 minuts al dia el 2017

El consum televisiu del 2017 va ser de 240 minuts per persona i dia, la qual cosa suposa una pujada de set minuts més que el 2016, primera vegada que creix després de quatre anys de descens. Ho conclou Barlovento Comunicación en l'avanç de la seva Anàlisi televisiva 2017 (el definitiu es coneixerà el gener), on ha especificat que el consum de televisió creix gràcies a sumar-se en els mesuraments el concepte «convidats» (espectadors no residents en la llar del visionat), que l'empresa de mesurament d'audiències Kantar Mitjana va incorporar el març passat. L'emissió més vista de l'any va ser la pròrroga de futbol entre Reial Madrid-Bayern.