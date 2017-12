Telecinco estrena l'espectacle amb nens «Little Big Show»

Arriba a Telecinco un dels formats amb més acceptació a tot el món. Avui (22 h), la cadena estrenarà Little Big Show, un programa espectacle en el qual Carlos Sobera mostrarà amb molt humor el talent i la desimboltura de nens que exposaran les seves sorprenents destreses sobre l'escenari sense la pressió de guanyar o ser avaluats. A més d'exercir com a mestre de cerimònies, Sobera serà també protagonista del programa, ja que es convertirà en còmplice dels participants i farà aflorar la seva espontaneïtat i la seva faceta més divertida mentre xerra amb ells i els fa preguntes.

Produït per la cadena en col·laboració amb Warner Bros ITVP Espanya, Little Big Show és l'adaptació espanyola de Little Big Shots, espai produït als EUA per Ellen DeGeneres i emès amb més de 15 milions d'espectadors en la seva primera temporada en la cadena NBC. Alemanya, el Regne Unit, Mèxic, Itàlia, Bèlgica, Colòmbia Holanda, les Filipines, Austràlia, França, el Brasil, Grècia, la Xina, Vietnam, Ucraïna, Indonèsia i Tailàndia també han emès adaptacions del xou. Acròbates, virtuosos del violí i de la guitarra, mestres de la bateria, genis en arts, ciències o matemàtiques, gimnastes, ballarins o experts en joguines: així seran alguns dels nens protagonistes.