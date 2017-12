El Cap d'Any oferirà humor, esport i música a TV3

El dia 31 de desembre, a partir de les 21.50, TV3 prepara una vetllada de Cap d'Any amb l'humor, l'esport i la música com a protagonistes. Ruth Jiménez i Quim Masferrer seran els encarregats, des de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, d'acomiadar el 2017 i donar la benvinguda al 2018. Abans, Zona 2017 hi posarà l'esport i Polònia, l'humor. Després s'emetrà Una nit per ballar, la música, amb un recull dels grans èxits de l'any.

TV3 començarà el comiat de l'any amb un especial de Zona zàping. A partir de les 21.50, durant 40 minuts, el programa repassarà els millors moments de l'any esportiu, com sempre, des de la seva mirada particular. El gol de Sergi Roberto contra el PSG, el títol de campió del món per a Marc Márquez o l'ascens del Girona seran alguns episodis destacats. Una cita que ja s'ha convertit en imprescindible i en una tradició abans de les campanades i que assegura una bona estona de somriures.



Rajoy repassa l'any

Els últims minuts de l'any 2017 són un bon moment per fer memòria de tot allò que ha passat durant aquest any. Qui no podrà fer memòria serà Mariano Rajoy (Queco Novell), perquè rebrà un cop al cap mentre es disposa a entregar la carta a Ses Majestats els Reis d'Orient. Traslladaran d'urgència el president del govern espanyol, a qui diagnosticaran una amnèsia molt inoportuna. Mitjançant diversos objectes i situacions, els membres del govern intentaran que recordi tot el que ha passat aquest any.