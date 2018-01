David Duchovny diu que va entrar a «Expediente X» per «pagar el lloguer»

L'esperada nova temporada de la sèrie Expediente X arriba demà a Fox, que fa uns mesos va anunciar la seva renovació, atesa la bona audiència que va tenir en el seu retorn. Sobre els nous episodis ha parlat David Duchovny, que recentment va visitar la Comic Con de Nova York. El protagonista de la cèlebre ficció, amb Gillian Anderson, ha explicat que no creia en el projecte i que literalment el va acceptar «per poder pagar factures». «Era una feina per pagar el lloguer. No estava pensant en el meu llegat, sinó en menjar», va comentar l'actor, segons informa el portal Bluper.