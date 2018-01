Antena 3 estrena aquesta nit la sèrie «Apaches», de Daniel Calparsoro

Antena 3 estrena aquesta nit Apaches, la sèrie dirigida per Daniel Calparsoro basada en un llibre de títol homònim, obra de Miguel Sáez Carral, i que arriba finalment tres anys després de ser presentada als festivals de televisió. La ficció s'ambienta al barri madrileny de Tetuán, en la dècada dels anys 90, per explicar la història de Miguel (Alberto Ammann), que després de veure com el seu pare (Lluís Soler) ha estat estafat decideix abandonar la seva vida benestant per recuperar els diners robats i venjar-se'n. Eloy Azorín, Paco Tous, Lucía Jiménez, Ingrid García Johnson i Nerea Barrios completen l'elenc.