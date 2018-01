Tres joves berguedans impulsen una plataforma per donar suport a TV3

Tres joves universitaris berguedans impulsen la plataforma Salvem TV3, amb la qual volen ajudar el canal televisiu, segons expliquen al web salvemtv3.bitbucket.io. També afirmen que no pertanyen a cap organització i que no tenen res a veure amb la televisió, però que volen col·laborar amb el mitjà públic per «intentar restablir-lo tal com era abans de l'aplicació del 155». La plataforma s'ha difós per les xarxes socials, i a Twitter ha aconseguit més de 6.200 seguidors des del 3 de gener.

TV3 afronta una situació econòmica complicada per la reforma de l'IVA del ministeri d'Hisenda que obliga la CCMA a pagar 30 milions d'euros per les subvencions rebudes. El director de TV3 va dir la setmana passada que no hi ha garantida la continuïtat de cap programa de producció externa a partir del juny.

Els impulsors de la plataforma fan referència al problema de l'IVA com a dificultat, però també a l'aplicació del 155 i a les denúncies d'adoctrinament. Per això han iniciat una «onada solidària d'idees» per ajudar el canal i afirmen que han contactat amb l'ANC per col·laborar-hi en l'organització d'esdeveniments solidaris. Algunes propostes que ja han rebut són pagar una quota per veure TV3 o 3alacarta, organitzar una marató per recollir fons, enviar escrits als mitjans estrangers o una vaga indefinida. De moment, la que té més suports és la marató.