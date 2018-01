Catalunya Ràdio renova des d'avui les «Postdates» literàries catalanes

La programació de Catalunya Ràdio renova les cites d'autors literaris catalans amb els petits espais sonors titulats Postdates, en una acció conjunta entre Catalunya Ràdio i la Institució de les Lletres Catalanes que va començar al mes de gener del 2017 i pretén acostar, de manera quotidiana, natural i original, els autors de la literatura catalana en forma de cites sonores. A partir d'avui comença la quarta renovació de la versió radiofònica de les Postals literàries, que la Institució de les Lletres Catalanes va començar publicant el 2017, i que així continuarà tenint vida més enllà de l'edició gràfica.

D'aquesta iniciativa s'han enregistrat 65 noves cites, amb les veus dels actors i actrius Neus Sendra, Lolo Olivé, Pau Conesa i Ignasi Capmany, que aniran apareixent diàriament, quatre cada dia, enmig de la programació de Catalunya Ràdio. L'objectiu és fer presents els autors de la literatura catalana i les seves obres a la vida quotidiana dels oients de Catalunya Ràdio, per despertar-los l'interès i la curiositat per a la literatura catalana i per incentivar-ne la lectura.