Divinity estrena la sisena i última temporada de la sèrie «Major Crimes»

El crim mai descansa. És una realitat que tenen molt present els membres de la Unitat de Delictes Majors del Departament de Policia de Los Angeles. El retorn d'un perillós assassí en sèrie que pretén escampar el pànic a la ciutat, lluites de poder per assumir el control de la brigada i preocupacions familiars són algunes de les situacions a què hauran d'enfrontar-se Sharon Raydor i el seu equip de detectius a la sisena temporada de Major Crimes, que Divinity estrena avui en prime time dins el segell temàtic Divinity Crime.

Creada per James Duff i guardonada amb l'Image Award a la Millor Sèrie Dramàtica de Televisió de Prime Time el 2016, aquest spin-off de The Closer inclou en el seu elenc destacats noms de la televisió nord-americana com Mary McDonnell ( Galáctica, estrella de combate), Tony Denison ( Prison Break), GW Bailey ( The Closer), Michael Paul Chan ( Arrested Development), Raymond Cruz ( Breaking Bad), Robert Gossett ( Urgencias), Philip P. Keene (The Closer), Graham Patrick Martin ( Dos hombres y medio); entre altres.