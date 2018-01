Antena3 presenta «Cuerpo de élite», una comèdia que tractarà temes actuals

Cuerpo de élite és la nova sèrie original d'Atresmedia Televisión, que molt aviat s'estrenarà en hora punta. La ficció es desenvolupa al voltant d'un grup d'operacions especials format per membres dels diferents cossos policials del país: una mossa d'esquadra, un ertzaintza, un membre del Tedax, un boina verda i un lladre que es farà passar per policia nacional.

Produïda per Atresmedia Televisión, en col·laboració amb MOD Produccions, la sèrie està protagonitzada per Cristina Castaño, Canco Rodríguez, Joaquín Reyes, Ana Morgade, Antonio Garrido i el Langui, entre d'altres. Aquesta producció està dirigida per Joaquín Mazón, amb guió de Cristóbal Garrido i Adolfo Valor.

La nova sèrie d'Antena 3 troba el seu eix d'humor en el potencial còmic d'uns personatges quotidians abocats a missions absurdes. Cuerpo de élite explora la comicitat dels personatges i de les situacions a què s'enfronten. Els agents que pertanyen a aquest nou cos d'elit procedeixen de diferents cossos policials. Així, la sèrie aprofundeix en els perfils i les característiques de cada personatge i en les relacions personals que s'estableixen entre ells.

Aquesta nova sèrie està composta per episodis autoconclusius en què el Cuerpo de élite haurà de dur a terme una missió important, que provoca irreverents situacions abordades des d'un punt de vista còmic d'humor fresc i gamberro. Així, la nova sèrie no dóna l'esquena a l'actualitat, sinó que amb el seu esperit brètol i desenfadat no dubtarà a apropar amb humor la situació actual del país a l'espectador. Segons ha anunciat la cadena, a les trames s'aborden temes d'actualitat, escàndols polítics i s'al·ludirà a personatges públics fàcilment reconeguts, sempre des de l'humor i la ironia.

Cuerpo de élite és l'adaptació televisiva de la reeixida pel·lícula homònima. Estrenada el 2016, la pel·lícula d'Atresmedia Cine Cuerpo de éite es va convertir en una de les cintes més reeixides de la taquilla espanyola, amb més d'un milió d'espectadors i una recaptació de 6,5 milions d'euros.