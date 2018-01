Quatre dones presentaran la gala de la 63a edició del Festival d'Eurovisió

Ràdio i Televisió de Portugal (RTP) ha triat Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah i Catarina Furtado com a presentadores de la 63a edició del Festival d'Eurovisió, que tindrà lloc a Lisboa del 8 al 12 de maig, segons ha donat a conèixer el web oficial del certamen musical europeu. D'aquesta manera, quatre dones seran les encarregades de conduir el concurs que se celebrarà aquesta primavera a la capital portuguesa, després que el país s'alcés guanyador en l'anterior edició, celebrada a Kíev (Ucraïna), gràcies a Salvador Sobral i el seu Amar Pelos Dois, que va aconseguir el rècord en la història del concurs amb 758 punts.

Una altra de les novetats d'aquesta edició respecte a la de 2017 serà el retorn de Rússia a la competició, després de no actuar en l'edició passada a Kíev, per les tensions diplomàtiques amb Ucraïna. «Estem molt contents per la tornada de Rússia a Eurovisió i donem la benvinguda de nou al Canal 1 de la Televisió Russa», va declarar en aquest sentit el supervisor executiu de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), Jon Ola Sand.