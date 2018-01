La segona temporada de Big Little Lies no arribarà a HBO fins al 2019. Segons una informació recollida pel portal Formula TV, els responsables de la cadena han confirmat que els seguidors de la minisèrie, una de les revelacions de la temporada passada, hauran d'esperar encara un any per poder seguir amb la història de les tres dones que, de cop i volta, es veuen implicades en un misteriós crim. La ficció, que ha estat reconeguda amb diversos guardons pels Emmy i els Globus d'Or, continuarà comptant amb Reese Witherspoon i Nicole Kidman de productores executives.