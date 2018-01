«El foraster» estrena nova temporada visitant aquesta nit el barri de la Mina

Aquesta nit, a partir de les 22.45 h, després de l' APM?, la pick-up d' El foraster es tornarà a posar en ruta per a una nova temporada, la sisena. Amb més de 30.000 quilòmetres a les espatlles i 60 pobles en el record, Quim Masferrer s'endinsarà avui en una de les zones amb més caràcter i personalitat de Sant Adrià de Besòs: el barri de la Mina. Un barri desconegut, marginal, misteriós, ple de tòpics, però també ple de vida, somnis i esperances com els de qualsevol altre barri o població de Catalunya. Un lloc on qualsevol es pot identificar amb els seus habitants més del que es creu.