Carlos Sobera serà el missatger emocional de «Volverte a ver»

Emotives històries personals, sentiments en estat pur i un objecte amb una gran càrrega simbòlica com a fil conductor de cada cas són l'ànima de Volverte a ver, el nou format conduït per Carlos Sobera ( First Dates, Little Big Show), que Telecinco estrena aquesta nit, a les 23.30 hores. Un anell, una flor, un rellotge o la cançó d'un disc són alguns elements simbòlics que han donat origen a un història incipient o interrompuda i que tornaran a tenir un paper essencial en aquest format, on els protagonistes es veuran immersos en evocadors records, emotius retrobaments, romàntiques declaracions d'amor, segones oportunitats, sincers penediments i sorpreses a càrrec de personatges famosos.

Paula Echevarría participarà en una de les històries del primer programa: la sorpresa que uns pares volen donar a la seva filla adolescent que ha superat un càncer. La jove, gran admiradora de l'actriu asturiana i que desitja convertir-se en model, coneixerà personalment la seva ídol, qui li brindarà el seu suport i li enviarà un emotiu missatge d'ànim.

Carlos Sobera i el seu equip, integrat per Gloria Camila, Sofía Cristo, Guillermo Martín, Abraham García i Manu Lombardo, aniran a la recerca dels protagonistes de cada cas, recolliran l'objecte que simbolitza la història i seran els encarregats de lliurar-lo al seu destinatari. Aquest objecte serà el passaport que els guiarà en aquest viatge emocional.