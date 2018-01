HBO no prescindirà de «The Deuce» tot i les acusacions contra l'actor James Franco

Poc després de la cerimònia d'entrega dels Globus d'Or, el dia 8 de gener, un altre dels actors més reconeguts de Hollywood, guanyador d'una estàtua per la pel·lícula The Disaster Artist, va ser acusat per tres actrius d'assetjament sexual. En els dies següents hi va haver més acusacions contra l'actor i director, i van situar James Franco a l'ull de l'huracà d'una indústria del cinema que sembla haver pres consciència d'un problema silenciat al llarg de molts anys. Ara, davant la polèmica generada, la cadena HBO ha rebut nombroses peticions per tal que retiri del seu catàleg The Deuce, una sèrie de vuit episodis, la primera temporada de la qual va ser estrenada la tardor de l'any passat per la plataforma.

Deadline que no hi haurà cap modificació en la ficció. «Hem verificat que no han sorgit queixes sobre el Sr. Franco durant la producció de The Deuce», afirmava la cadena, per tancar el tema de moment. D'aquesta manera, la productora de Juego de Tronos no seguirà, per ara, l'exemple de Netflix, que va decidir prescindir de Kevin Spacey en la reeixida ficció House of Cards.