Josep Cuní viatja fins al cor de l'Amèrica que va votar per Trump

Impulsiu, directe, impertinent, provocador, temerari i políticament incorrecte. Moltes coses s'han escrit en els últims 365 dies sobre l'actual president nord-americà. I gairebé cap el deixa en bona posició. Les seves particulars decisions tenen un abast global i les seves polítiques mantenen en suspens governs del món sencer que veuen com els Estats Units es lideren des de les xarxes socials i a contra corrent dels estàndards habituals. Un any després de la seva proclamació com a president, el periodista Josep Cuní s'ha embarcat en una singular road movie amb un únic objectiu: donar veu a aquells que van fer de Trump el president del món.

La América de Trump, que Cuatro estrena aquesta nit a partir de les 22.45 h, és un viatge al cor de l'Amèrica profunda que, sense dubtes ni fissures, va optar per l'actual president. Es tracta de comprendre les raons dels nord-americans que li van donar suport. Un any després de la victòria del republicà el programa vol conèixer les seves reflexions, el seu entusiasme, els seus recels o els seus desenganys i, sobretot, una resposta a una pregunta molt senzilla: tornarien a votar-lo o es penedeixen d'haver-ho fet?», explica el mateix Cuní.

Per intentar respondre aquesta pregunta, el periodista català s'endinsa en cinc dels estats que van donar la victòria a Trump. Texas, Florida, West Virginia, Wyoming i Tennessee es van destapar com els «graners» del candidat republicà, on van superar el 60% de vots. «A cada lloc trobem respostes molt dispars per justificar el suport a Trump, però totes en conjunt donen una idea molt clara dels valors que van veure en aquest home per a triar-lo president», afegeix Cuní.

El discurs de Trump, en clara oposició a l' speech oficialista de la candidata demòcrata Hillary Clinton, va calar en llocs com Gillette, la ciutat amb gairebé el 90% de partidaris i visitada pel programa.