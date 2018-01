Paco Lobatón torna a Televisió Espanyola amb «Desaparecidos»

El periodista i comunicador Paco Lobatón torna avui a La 1 de TVE amb l'estrena del programa de recerca Desaparecidos, presentat per Silvia Intxaurrondo. «Parlem clar. La desaparició de Diana Quer ha generat una sensibilitat social general, ha renovat la sensibilitat del conjunt de la societat», va afirmar Lobatón la setmana passada durant la presentació del format, i alhora va recalcar que l'objectiu és «donar un tracte equitatiu a totes les famílies que passen per aquest tràngol». El presentador de Quién sabe dónde (TVE, 1992-1998) va plantejar també, en relació amb l'actualitat del cas de Diana Quer, que és un «repte important» sobre com s'ha d'informar d'aquest tipus de casos.

«L'aposta de TVE és molt d'agrair perquè com a televisió pública, amb les claus que hem acordat, plantejarem un referent de respecte, de continuïtat», va declarar el director del format durant la presentació del programa en una roda de premsa celebrada als estudis de Torrespaña, a Madrid.

En la presentació del programa, la directora d'Entreteniment de TVE, Toñi Prieto, va afirmar que es tracta d'un format d'«investigació i servei públic» i va afegir que, per a la cadena pública, és un «plus important» disposar de Paco Lobatón, i «una seguretat» que el format tindrà «rigor». Pel que fa a Silvia Intxaurrondo, va realçar la seva «joventut» i «experiència» com a presentadora de televisió.