TV3 reconstrueix en un documental la vida d'una família víctima de l'Holocaust

El programa Sense Ficció estrena dimarts vinent a TV3 Les set caixes, un documental sobre el passat d'una família víctima de l'holocaust. Dory Sontheimer, als 52 anys, va descobrir que els seus orígens eren totalment diferents del que havia pensat tota la vida. Quan la seva mare va morir, va intentar posar una mica d'ordre a casa dels seus pares i, de sobte, va trobar set caixes que estaven amagades en un armari, . que contenien la història de la seva família, li van revelar un passat que desconeixia: el de la seva família jueva, víctima de l'holocaust nazi.

A partir d'aquest moment, i moltes preguntes i dubtes, Dory va decidir començar una recerca dels seus familiars per tot el món, i reunir una família que el nazisme va voler exterminar per sempre. El treball fa possible un retrobament amb els seus familiars que, fins fa poc, eren desconeguts i amb qui té l'oportunitat de trobar-se per primera vegada. L'objectiu de Les set caixes és aconseguir restaurar el món, la dignitat i el record de les víctimes del nazisme i l'holocaust.