«Equipo de investigación» busca Antonio Anglés

Equipo de investigación celebra aquesta nit set anys d'emissions a La Sexta amb un reportatge especial centrat en la figura d'Antonio Anglés, l'assassí de les noies d'Alcàsser que, més de dues dècades després, segueix en parador desconegut. El format original del grup Atresmedia, que inclou 270 reportatges, té per objectiu acostar al públic la realitat dels temes abordats mitjançant minucioses investigacions.

El reportatge El Fugitivo centra la mirada en la inversemblant fugida d'Antonio Anglés, un dels pròfugs més buscats a Espanya i al món, acusat de segrestar i assassinar les adolescents Míriam, Toñi i Desirée del municipi valencià d'Alcàsser: «25 persones que van ser testimonis d'aquesta fugida reconstrueixen allò que va passar fa 25 anys», assegura Luz Aldama, la directora de Programes d'Actualitat d'Atresmedia TV, segons ha informat el grup de mitjans.

El relat de la fugida d'Anglés, des de la nit del 27 de gener del 1993 fins a la seva increïble desaparició el 24 de març d'aquell mateix any, no només mostra l'odissea d'una persecució històrica, sinó que perfila el retrat d'un delinqüent menys comú del que pensaven els investigadors. I és que per un dels crims que més han trasbalsat l'opinió pública espanyola en les últimes dècades, només va poder ser condemnat Miguel Ricart, amic d'Anglés, que el 2013 va sortir de la presó, després que Europa dictaminés com a il·legal la doctrina Parot.

Dirigit i presentat per Glòria Serra, Equipo de investigación disposa d'un equip de 47 professionals que treballen darrere les càmeres per desenvolupar les tasques d'investigació, documentació, entrevistes i gravacions per assolir un resultat veraç. En els seus inicis, formava part de la graella d'Antena 3, però l'any 2013 va passar a emetre's a La Sexta. Des de llavors, el programa s'ha convertit en un pilar bàsic en la seva graella dels divendres.