TV3 tancarà a final del proper mes de febrer la corresponsalia a l'Amèrica Llatina

TV3 tancarà a final del proper mes de febrer la seva corresponsalia a l'Amèrica Llatina amb seu a la ciutat de Buenos Aires, que actualment ocupa el periodista Joan Biosca i a qui no es renovarà el contracte que el vinculava a la televisió pública catalana. Aquesta és una mesura més que s'afegeix a les preses, com per exemple la cancel·lació del magazín Tarda oberta aquest gener, mesures que volen fer front al canvi legal del ministeri d'Hisenda que obliga la CCMA a pagar 30 milions d'euros aquest any en concepte d'IVA de les subvencions rebudes.