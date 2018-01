Movistar estrena l'última temporada de la ficció «The Tunnel»

El canal Movistar Series Xtra estrena aquesta nit la temporada final de The Tunnel, l'adaptació britanicofrancesa de la ficció danesa i sueca Bron/Broen, protagonitzada per Stephen Dillane ( Juego de Tronos, La noche más oscura) i Clémence Poésy ( Harry Potter i el calze de foc, Birdsong, Gossip Girl)

En aquesta última entrega, que porta per títol Venganza, Karl i Elise s'enfronten a una parella de retorçats criminals que no dubten a arribar a l'extrem per tal d'implicar la policia en el seu joc macabre. La temporada arrenca amb un grup de refugiats apinyats a un vaixell de pesca rovellat que s'ensorra després que uns emmascarats li calin foc al canal de la Manxa, a la frontera entre el Regne Unit i França.

El terrible incident torna a servir com a desencadenant del retrobament entre Karl Roebuk i la seva companya de la policia gala Elise Wassermann. Comença, llavors, una complexa investigació internacional que barreja el tràfic de persones, l'auge del terrorisme i la crisi europea de refugiats, i que podria tornar a afectar les vides dels dos detectius protagonistes.

En aquesta tercera i última temporada de la sèrie es posa en relleu l'actual crisi europea de refugiats, l'auge del terrorisme a Occident i el tràfic de persones. The Tunnel és un addictiu i vibrant thriller amb una innegable dimensió geopolítica, per la pròpia concepció de la sèrie.