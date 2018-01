Nous episodis de «Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D» arriben a Energy

Mig any després de la guerra contra els inhumans, Coulson i el seu equip inicien una nova recerca arreu del món per trobar persones amb poders, encara que no estaran sols: una altra organització governamental competirà amb ells, però amb un objectiu fosc. Aquest és el punt d'arrencada de la tercera temporada de Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D, que Energy estrena en obert aquesta nit. La propagació de Terrigen, una substància extraterrestre que desencadena habilitats superhumanes, l'aparició de nous inhumans que no poden controlar els seus poders i la reconstrucció de l'organització terrorista seran les noves amenaces a les quals s'enfrontaran els agents per protegir la humanitat.