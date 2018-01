TV3 i Catalunya Ràdio segueixen aquesta nit la 10a gala dels Premis Gaudí

TV3, iCat i Catalunya Informació seguiran en directe la desena edició dels Premis Gaudí, que se celebrarà avui a partir de les 10 de la nit, a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. La cerimònia de lliurament de premis la dirigirà Lluís Danés i la conduirà David Verdaguer. La retransmissió per TV3 arrencarà just després del Telenotícies vespre, amb Ismael Martín i Carolina Rosich. Per la seva banda, iCat i Catalunya Informació faran la retransmissió conjunta a partir de les 21.30 hores amb Roger de Gràcia.