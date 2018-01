L'operadora de telecomunicacions Telefónica busca un acord amb Netflix

L'operadora de telecomunicacions Telefónica està negociacions amb Netflix per integrar els continguts audiovisuals de la plataforma de vídeo en línia dins la seva oferta de televisió Movistar +. Segons fonts properes a Movistar, l'acord entre les dues empreses encara no està tancat. Així mateix, si hi ha acord, els clients de Movistar + trigaran un temps a poder gaudir de sèries de Netflix, com Stranger Things, Narcos, The Crown, Black Mirror o Las chicas del cable, per qüestions tècniques.

D'altra banda, Movistar + comença a rodar la nova sèrie El día de mañana, que protagontizen Oriol Pla i Aura Garrido ambientada a la Barcelona dels 60 i 70