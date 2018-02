Noèlia Casellas, nova subdelegada dels Serveis Informatius de la CCMA a Lleida

La manresana Noèlia Casellas ha estat nomenada nova subdelegada de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a Lleida. Llicenciada en Periodisme per la UAB, integra l'equip dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio des del 2004, on ha intervingut en diversos espais. Havia treballat a la secció d'esports de Regió7, com a cap de premsa de Bàsquet Manresa i a l'agència CatPress.