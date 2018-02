«Maestros de la costura», el «Masterchef» adaptat al món de la moda de TVE

Raquel Sánchez Silva i un jurat de luxe, integrat per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro Palomo, obriran molt aviat a La 1 les portes del taller de Maestros de la costura, el nou talent show de costura i disseny de moda produït per RTVE en col·laboració amb Shine Iberia. Al llarg del programa, 12 apassionats del didal tindran l'oportunitat d'aprendre amb els millors, visitar els principals temples del sector i demostrar qui són, com a costurers i artesans. Davant seu hi ha l'oportunitat per canviar el seu futur i dedicar-se professionalment a la seva passió. Els aprenents, a més de posar a prova la seva destresa amb el fil i l'agulla, s'enfrontaran a tota mena de singulars proves.