Diane Lane i Greg Kinnear fitxen per la temporada final de «House of Cards»

Després d'aconseguir sobreviure a la crisi provocada per l'escàndol al voltant de Kevin Spacey, House of Cards encara la que serà la seva última temporada, ja sense el seu protagonista original en el seu elenc. Per aquest motiu, els episodis de la setena entrega tindran noves incorporacions, amb l'objectiu de tenir un final més que digne, a l'altura de les anteriors temporades. Segons ha informat Netflix, l'actriu Robin Wright, que prendrà tot el pes de la trama, estarà acompanyada per Diane Lane i Greg Kinnea, parella d'actors que interpretaran dos germans, malgrat que per ara es desconeix quin paper tindran dins la trama.