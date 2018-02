La quarta temporada de «Schitt's Creek» arriba a Movistar +

La quarta temporada de Schitt's Creek arriba aquesta nit, a partir de les 21.30 h, al canal Series de la plataforma Movistar +. La ficció estarà disponible sota demanda cada setmana fins a la temporada completa. Les temporades anteriors ja estan disponibles en el servei sota demanda de la plataforma de pagament. La comèdia canadenca creada i protagonitzada per Eugene Levy ( American Pie) segueix els avatars de l'extravagant vida dels Rose, una família de rics que perd tota la seva fortuna i es veu forçada a traslladar-se a un poble, Schitt's Creek, que havien comprat anys abans com a regal de broma per a un dels fills.

Els membres de la família, acostumats a viure amb tota mena de luxes, s'han d'acostumar a la vida en un petit motel de carretera, i als nous veïns, que poc o res tenen a veure amb els amics de l'alta societat amb què estaven acostumats a relacionar-se.

Schitt' s Creek és protagonitzada per Eugene Levy i Catherine O'Hara ( Solo en casa, Beetlejuice), una parella d'actors de comèdia que no treballaven junts des de For Your Consideration, un mockumentary de Christopher Guest dels nombrosos que tots dos actors han protagonitzat ( Best in Show).

Completen el repartiment Daniel Levy, fill d'Eugene Levy i cocreador de la sèrie juntament amb el seu pare, i la debutant Annie Murphy.