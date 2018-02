Cuatro inicia la preproducció dels nous episodis d'«Héroes, más allá del deber»

Cuatro ha arrencat la preproducció de la segona temporada del programa Héroes, más allá del deber. Segons ha informat Mediaset, el format ha obert un càsting per a tots aquells «herois sense capa» que estiguin interessats a participar-hi. Com a la primera temporada, el programa vol ser un homenatge a «tots els que dia rere dia es juguen la vida per nosaltres», segons explica la cadena en el comunicat. Basat en el format israelià Life on duty, la primera temporada es va acomiadar dels espectadors de Cuatro amb el 6,3% de quota i 856.000 espectadors de mitjana.