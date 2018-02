Antena 3 estrena avui «Cuerpo de élite», una comèdia sobre policies

Cuerpo de élite, la sèrie basada en la reeixida comèdia de títol homònim estrenada als cinemes el 2016, s'estrena aquesta nit, a les 22.30 h, a Antena 3. La ficció gira entorn d'un grup d'operacions especials format per membres dels diferents cossos policials del país: una mossa d'esquadra, un ertzaina, un TEDAX, un boina verda i un lladre que es farà passar per policia nacional.

Cristina Castaño ( La que se avecina), Canco Rodríguez ( Fuga de cerebros), Octavi Pujades ( Algo que celebrar, La Riera), Adriana Torrebejano ( El secreto de Puente Viejo) i Álvaro Fontalba ( Los Quién) donen vida als cinc agents policials que integraran la unitat d'elit encarregada de dur a terme missions de gran envergadura.

Joaquín Reyes ( La Hora Chanante), Ana Morgade ( Olmos y Robles), Antonio Garrido ( Con el culo al aire) i El Langui ( Chiringuito de Pepe), entre d'altres, integren la resta de l'elenc d'aquesta producció del grup Atresmedia i MOD Producciones dirigida per Joaquín Mazón, també director de la pel·lícula sobre la qual es basa la sèrie.

El potencial còmic d'uns personatges quotidians abocats a missions absurdes esdevé el principal fil argumental d'una comèdia que explora la comicitat dels personatges i de les situacions a què s'enfronten. Els agents que pertanyen a aquest nou cos d'elit procedeixen de diferents cossos policials; així, la sèrie aprofundeix en els perfils i característiques de cada personatge i en les relacions personals que s'estableixen entre ells. La ficció està formada per episodis autoconclusius en què aquesta unitat haurà de dur a terme importants missions, que provocaran irreverents situacions abordades des de l'humor.

La primera missió serà rescatar un dels personatges més coneguts i polèmics del país: el nebot del rei. La seva sobtada desaparició fa saltar totes les alarmes però l'equip no triga a localitzar-lo: el noi ha estat segrestat per un temible senyor de la guerra de l'Europa de l'Est. La unitat haurà de rescatar-lo i fer-ho en secret per no posar en perill la reputació de la monarquia. Tot un conflicte que mostrarà a l'espectador el perfil de cadascun dels membres que integren aquesta unitat d'elit.