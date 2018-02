«Sense ficció» recorda els anys d'or de la publicitat per mitjà de Pepe Fons

El programa de TV3 Sense ficció fixa aquesta nit la mirada en la figura de Pepe Fons, el productor guardonat amb centenars de premis, com els 25 lleons que va rebre al Festival de Canes, i autor de moltes de les campanyes de publicitat televisiva que han quedat en el record de diverses generacions. Els seus anuncis formen part de la nostra cultura visual i, fins i tot, els hem incorporat al nostre llenguatge, com quan fem servir l'expressió «cos Danone». Pepe Fons, el productor, produït per Xarc Films i Group Films, i dirigit per Joan Francesc Peris, dóna a conèixer la figura de l'home que, en 40 anys, va produir 8.500 anuncis que van arrasar als festivals internacionals.