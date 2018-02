Canal Taronja i Ràdio Manresa segueixen el Carnaval de Solsona

Canal Taronja farà avui una àmplia cobertura del Carnaval de Solsona amb Fem Territori, a les 21 h. Per la seva banda, Cadena SER Ràdio Manresa serà a Solsona demà al matí per viure en directe la festa. El magazín Hora L Catalunya Central parlarà de la història de la festa, dels gegants i del ruc, i la música del Carnaval estarà present en un espai presentat per Eli Pagán i Briggite Barea d'11 a 13 h. A més, l'actualitat de la ciutat es posarà a debat a la tertúlia Barra lliure de Pilar Goñi, que també hi serà en directe per donar veu a les principals entitats i institucions de Solsona. L'emissió es podrà seguir al 95.8 FM, 1.539 OM i en directe a www.radiomanresa.cat.