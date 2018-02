TV3 no pot emetre imatges dels partits de futbol fins que pagui el deute pendent

Mediapro ha advertit que no subministrarà les imatges dels resums dels partits de futbol a TV3 fins que la televisió pública no es posi al corrent dels pagaments pendents. Segons informava ahir el diari Economía Digital, fonts de la productora de Jaume Roures, que gestiona els drets d'imatge de la lliga espanyola de futbol, han assegurat que «si no paguen, no tindran resum». TV3 ja no va poder emetre diumenge el resum de l'Espanyol-Barça, ni de la victòria del Girona contra l'Athletic de Bilbao. Tan sols es van emetre noranta segons en els informatius. Aquesta situació es mantindrà fins que abonin els imports acordats, que, segons sembla, la cadena catalana no ha pagat en els darrers mesos.

D'altra banda, Mediapro també prendrà mesures pel programa Tarda oberta, que la cadena pública va cancel·lar recentment, oficialment, per les retallades que s'han de realitzar després de la reclamació per part d'Hisenda de l'IVA. Mediapro presentarà una demanda contra TV3 per aquest fet, atès que, segons la productora, s'ha incomplert el contracte.