La CCMA enregistra l'òpera «Roméo et Juliette» en format d'àudio i vídeo 360º

Dins del projecte Immersive Accessibility, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i i2Cat, i la participació del Gran Teatre del Liceu, enregistrarà l'òpera Roméo et Juliette al Liceu de Barcelona en format d'àudio i vídeo immersius 360º. L'objectiu és crear un producte interactiu, en què l'espectador podrà escollir entre la realització de televisió clàssica i la visualització en paral·lel des de diferents punts de vista immersius que el transportaran a llocs dins i fora de l'escenari.

La gravació, que es durà a terme avui durant l'assaig general, servirà també per fer proves -dins del projecte H2020 ImAC (Immersive Accessibility)- dels requisits d'accessibilitat definits per usuaris, com la subtitulació i l'audiodescripció en entorns immersius.

L'obra de Shakespeare Romeo i Julieta torna al Gran Teatre del Liceu després de 32 anys d'absència, i ho fa dirigida per Josep Pons, i coprotagonitzada per Saimir Pirgu i Aida Garifullina.