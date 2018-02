El Premi Josep M. Planes d'investigació periodística obre la convocatòria

La Fundació Independència i Progrés i la Demarcació Catalu-nya Central del Col·legi de Periodistes han convocat el 6è Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística, que distingirà el millor treball d'investigació, de denúncia o de sàtira publicat o emès en català durant l'any 2017. Els periodistes i mitjans de comunicació que vulguin optar al premi poden enviar els treballs candidats a l'adreça de correu electrònic premisplanes@periodistes.cat abans del proper 31 de març.

Es constituiran comissions seleccionadores, formades per periodistes i persones del món de la comunicació de les diferents demarcacions del Col·legi de Periodistes -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre i Catalunya Central-, que també proposaran treballs. El jurat que decidirà el guanyador estarà format per destacades personalitats del món de la comunicació, com Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia, com a secretari. El premi es lliurarà el 7 de juny a Manresa.