El concurs «Maestros de la costura» engega motors a La 1 de TVE

Només dotze afortunats, entre els més de 10.000 inscrits al càsting (gairebé el triple que al Regne Unit, d'on és originari el format), lluitaran per fer realitat el seu somni al taller de Maestros de la costura i per convertir-se en el millor costurer amateur d'Espanya en aquest talent show que La 1, de TVE, estrena aquesta nit. Entre els aspirants hi ha un professor de dibuix, dos bessons idèntics que comparteixen fins i tot el mòbil, una empleada de gasolinera, un estudiant de disseny de moda i una mestressa de casa que dóna classes de costura a les veïnes del seu barri. Durant les properes setmanes, deixaran volar la seva creativitat per tal d'evolucionar i créixer com a modistes i costurers.

En el primer lliurament del format, els dotze aprenents començaran a bobinar les màquines de cosir a Maestros de la Costura i, emulant Escarlata O'Hara a Allò que el vent s'endugué, confeccionaran un vestit de festa amb les cortines del taller. A més, hauran d'afegir-hi una sobrefaldilla per demostrar les seves dots creatives. Tot en dues hores. Serà la primera vegada que els aprenents demostrin la seva tècnica amb un patró i demostrin davant el jurat la seva originalitat i creativitat. Per a una estrena tan important com aquesta, el programa tindrà la col·laboració de la dissenyadora Eugenia Silva i el taller del desaparegut Manuel Pertegaz.