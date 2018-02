Mediapro passarà a mans d'un fons d'inversió xinès

El fons xinès Orient Hontai Capital està ultimant la compra de la majoria del capital d'Imagina, la productora audiovisual sorgida de la fusió de Mediapro i Globomedia, controlada per Jaume Roures i Tatxo Benet. Segons publicava ahir El Confidencial, el grup d'inversió asiàtic adquirirà les participacions de Torreal (23,5%) -propietat de Juan Abelló-, Televisa (19%) i Gerad Romy (12%) per un import de prop de 900 milions d'euros, i la societat seguirà gestionada per Roures i Benet, que tenen el 12% del capital cadascun, i que mantindran així el poder executiu i la capacitat de prendre decisions.

Els responsables del fons de capital de risc xinès viatjaran aquesta setmana a Madrid per fer l'acord i convertir-se en l'accionista majoritari de la productora catalana. La companyia és la productora del futbol espanyol i s'ha quedat els drets de retransmissió de la Liga i de la Champions League en les últimes subhastes a través de Mediapro. L'estiu passat va guanyar la subhasta per oferir la Lliga de Campions durant tres temporades a partir de la 2018-2019, i en les properes setmanes licitarà per quedar-se els drets per a tres temporades més (de la 2019-2020 a la 2021-2022) de la Liga.



Negociació complicada

Segons afegeix El Confidencial, fonts oficials haurien confirmat l'acord definitiu entre les dues parts, a falta de la firma final, que ha necessitat diverses autoritzacions informals per part de l'executiu de Pequín. De fet, aquest ha estat l'obstacle més gran per segellar el tracte amb Juan Abelló, propietari de Torreal i principal valedor de la venda, atès que el Govern de la Xina va aprovar l'estiu passat diversos decrets que limitaven la compra d'empreses estrangeres, especialment les dedicades al món de l'esport i l'entreteniment.