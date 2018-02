Risto Mejide seguirà una temporada més a Cuatro amb el seu «Chester»

Mediaset España i la productora La Fábrica de la Tele han firmat la renovació per a una nova temporada del programa Chester, que Cuatro emet cada diumenge en la franja de prime time, competint directament amb el Salvados de Jordi Évole (La Sexta). El format conduït per Risto Mejide s'ha consolidat com una de les apostes més fortes de la cadena, i per aquest motiu,d'aquí a uns mesos tornarà amb nous convidats que s'asseuran amb Mejide en el ja mític sofà pel qual han passat Mila Ximénez, Eduardo Inda, Eduardo Casanova i Jordi Cruz, entre d'altres.