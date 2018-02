«En el punto de mira» es pregunta si pot explotar la bombolla del lloguer

Pisos de 15 metres quadrats i sense cèdula d'habitabilitat per 500 euros al mes, 600 euros mensuals en unes golfes on el sostre més alt no dista 1,75 metres del terra, lloguers que incrementen els seus preus misteriosament d'un dia per l'altre i, sobretot, una demanda que no deixa de créixer per a una oferta cada vegada més elitista i de pitjor qualitat. El lloguer d'habitatge a Espanya està vivint una segona bombolla després de la crisi immobiliària que pot estar tocant sostre. Quines són les conseqüències que els lloguers s'hagin disparat a Espanya? El programa En el punto de mira (22.45 h, Cuatro) radiografia el mercat del lloguer a Espanya.

Els reporters del programa comprovaran com cases en condicions molt precàries es lloguen en menys de 24 hores. Propietaris, llogaters i experts coincideixen a assenyalar que el preu és desorbitat, però la llei de l'oferta i la demanda acaba imposant-se. També es fixaran en com el boom del turisme ha influït en aquesta pujada dels preus, atès que l'oferta de pisos de lloguer ha baixat per culpa del creixement de pisos turístics.