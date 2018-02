El Col·legi de Periodistes de Catalunya rep el premi Pantera i Gasela 2017

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha estat guardonat amb els premis Pantera i Gasela 2017, que per primera vegada s'atorguen de forma conjunta. La decisió ha estat presa per la junta executiva d'Arca de Noè, associació lúdico-cultural-humorística fundada el 1927 per Santiago Rusiñol i Joaquim Ciervo, que, amb motiu de la celebració del 90è aniversari, ha decidit lliurar el guardó al Col·legi per homenatjar tots els periodistes de Catalunya.

L'entrega dels premis es farà el dia 23 de febrer, a les 9 del vespre, en el decurs d'un sopar-pinso que tindrà lloc al restaurant Can Soteras de Barcelona.

El premi Paparra, creat el 2002 amb motiu de la celebració del 75è aniversari de l'entitat, ha estat atorgat el 2017 al reconegut dibuixant, escriptor i humorista José María Pérez Peridis.

Els premis Pantera i Gasela, que van ser creats pel cronista Josep Maria Lladó, s'atorguen des de l'any 1965 i premien els dos millors periodistes que hagin destacat en la defensa dels valors humans i dels drets de les persones.