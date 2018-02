Netflix prepara una sèrie documental sobre el cas de les nenes d'Alcàsser

El cas de Miriam, Toñi i Desirée, les tres adolescents del municipi valencià d'Alcàsser que van ser brutalment assassinades el novembre del 1992, segueix sense resoldre's 25 anys després. Aquest crim serà protagonista de la primera sèrie documental espanyola de Netflix, que arrencarà aquesta setmana la seva producció i que s'estrenarà el 2019.

El crim d'Alcàsser serà un relat documental de 4 capítols que analitza i investiga un dels crims més mediàtics de la història d'Espanya. «Estem orgullosos d'embarcar-nos en aquest nou projecte», assenyala Erik Barmack, vicepresident de sèries internacionals originals de Netflix.

«La nostra intenció és que aquest sigui el documental definitiu sobre un dels casos que han fet tremolar la societat espanyola durant anys. Hi seran tots els protagonistes per desentranyar per fi què va passar aquell fosc novembre del 1992», afirma Ramon Campos, productor executiu, en un comunicat.

La sèrie ha estat creada per Bambú Producciones, la productora del true crime Lo que la verdad esconde, sobre el cas d'Asunta Basterra, que es va emetre a Antena 3.