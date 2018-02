«Salvados» celebra avui deu anys de vida donant veu a ciutadans anònims

El 24 de febrer del 2008 Jordi Évole s'estrenava a La Sexta amb Salvados, un programa que en les seves primeres temporades s'apropava, amb humor, a la societat i a les institucions i que, amb el temps, s'ha transformat en un altaveu per a problemes polítics i socials, defugint les bromes per adoptar un to més dramàtic. Deu anys després, i consolidat com un dels formats amb més audiència de la televisió a Espanya, Jordi Évole surt al carrer per escoltar alguns dels problemes que més afecten actualment al ciutadà. L'especial #MiHistoriaSalvados, que La Sexta emet aquesta nit a les 21.30 h, aborda la situació real dels emprenedors, la recerca d'un lloc de treball o la precarietat dels joves, a través dels testimonis de diversos ciutadans anònims.