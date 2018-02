Albert Adrià i la seva revolució culinària, avui a «Sense ficció»

El programa Sense ficció estrena aquesta nit, a les 21.55 h, Constructing Albert, un documental que reflecteix l'esforç d'Albert Adrià per construir-se a si mateix, i per alliberar-se del pes del seu germà, Ferran Adrià. El documental, coproduït per TV3, segueix l'innovador circuit gastronòmic a Barcelona que ha construït l'Albert: el Barri.

Albert Adrià té tots els ingredients d'un geni creatiu i, amb el seu germà Ferran Adrià, va dur a terme la revolució gastronòmica més gran de la història: El Bulli, un «big bang» creatiu que va sorgir de la ment d'aquests dos germans criats a l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aleshores, el nom «Adrià» és sinònim de creativitat i excel·lència. La cara visible i coneguda d'aquell laboratori va ser la del Ferran i, la desconeguda, la de l'Albert, que va ser batejat com «l'arma secreta d'El Bulli» per la revista Time.

Dos anys després del tancament d'El Bulli, l'Albert s'endinsa en una nova i transformadora aventura. Al Paral·lel (Barcelona), construeix un circuit gastronòmic format per sis restaurants únics i units pel seu segell personal.

El documental s'ha enregistrat durant els últims quatre anys, en els quals Albert Adrià va començar aquest univers que va anomenar el Barri.