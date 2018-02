Brandon Flynn, de «Por 13 razones», fitxa per a la tercera temporada de «True Detective»

L'actor Brandon Flynn, conegut per donar vida a Justin Foley a la sèrie Por 13 razones, és la nova incorporació de True Detective. A la ficció d'HBO Flynn donarà vida a Ryan Peters, personatge sobre el qual encara no es coneixen detalls. La tercera temporada de la ficció, que ja s'ha començat a rodat, també ha fitxat Michael Graziadei, actor conegut per la seva participació a sèries com American Horror Story i Kingdom, i que actualment treballa també a Good Girls Revolt. Graziadei es posarà en la pell de Dan O'Brien, un altre dels nous personatges.