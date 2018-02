TVE reconeix el llenguatge masclista en una sèrie que s'emet al canal infantil Clan

Televisió Espanyola va reconèixer diumenge que no té el control sobre el guió d'algunes de les ficcions que s'emeten al canal infantil Clan. La resposta, que la cadena va oferir al programa de La 2 TVE Responde, es refereix a les crítiques rebudes d'alguns espectadors sobre el llenguatge masclista de la sèrie Marcus Level. «Lamentablement, les sèries internacionals arriben doblades i no tenim la possibilitat de modificar el guió», va dir el director de programació de Clan, Fernando Hernández. Les queixes són per l'episodi en què el protagonista lamenta que hagi de tenir cura d'un poni perquè és «cosa de noies» i demana fer una «prova de veritat».