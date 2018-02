Antena 3 estrena el primer episodi de la sèrie «Fariña»

Aquesta nit, Antena 3 estrena en la franja de prime time el primer episodi de Fariña, la sèrie original basada en el relat de la novel·la del periodista Nacho Carretero, sobre el narcotràfic gallec. Una emissió especial que constarà del primer capítol de la sèrie juntament amb un avanç exclusiu en el qual els espectadors podran descobrir elements de la resta d'aquesta ficció.

Després de l'estrena de Fariña, Antena 3 emetrà un debat sobre el narcotràfic a Espanya. Aquest col·loqui estarà moderat per Esther Vaquero i tindrà la presència d'experts i protagonistes com l'autor del llibre Fariña, Nacho Carretero; la presidenta d'Erguete –fundació que treballa contra les drogodependències–, Carmen Avendaño; i l'excomissari de la Udyco de Galícia Enrique León.

Fariña és una sèrie original d'Atresmedia produïda en col·laboració amb Bambú Producciones. Està protagonitzada per l'actor gallec Javier Rey i el seu rodatge s'ha allargat 26 setmanes, fet íntegrament en localitzacions reals.

Tot i que la seva estrena estava prevista per a més endavant, Antena 3 no ha volgut deixar escapar l'oportunitat, arran de la polèmica suscitada després que es donés a conèixer l'ordre de segrest del llibre dictada per una jutge, per la denúncia de l'exalcalde d'O Grove, que apareix en el relat.