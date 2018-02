«El foraster» diu adéu amb un resum dels millors moments de la temporada

Quim Masferrer acomiadarà aquesta nit la cinquena temporada d' El foraster, la sèrie documental de TV3 que viatja per municipis catalans per conèixer els seus costums a través dels veïns. L'episodi final repassarà els millors moments viscuts al llarg de la temporada, en què el presentador ha visitat Cornudella de Montsant, la Vall d'en Bas, Ascó, Castell-follit del Boix, la Vall de Sant Daniel de Girona i el barri de la Mina de Barcelona. Serà l'últim lliurament del format, estrenat el 2013, que busca nous patrocinadors per finançar noves temporades.