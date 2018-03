Mor als 89 anys l'actor Peter Miles, un dels malvats de la sèrie «Doctor Who» als anys 70

L'actor britànic Peter Miles, que a principi dels anys 70 va donar vida a diversos personatges malvats de la sèrie de ciència-ficció Doctor Who, va morir dimarts als 89 anys. Amb una trajectòria de més de 50 anys, Miles va participar en altres produccions televisives britàniques com Blake's 7, Survivors, The Sweeney, Dixon of Dock Green, Moonbase 3 o Poldark. A Doctor Who, Miles va donar vida al Dr. Lawrence el 1970, al professor Whitaker el 1974 i a Nyder el 1975. També va destacar com a Sheikh Hamad a la sèrie The Sandbaggers, l'any 1978.