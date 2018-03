«Operación Triunfo» tindrà una nova temporada a TVE

Pocs dubtes existien entorn de la renovació d' Operación Triunfo, després de la reeixida edició que va finalitzar recentment amb la victòria de la navarresa Amaia. No obstant això, faltava la confirmació, que ara finalment s'ha fet oficial. El Consell d'Administració de RTVE va aprovar per unanimitat, en la reunió celebrada ahir, la producció, en col·laboració amb Gestmusic Endemol, d'una nova edició del popular talent show, que en la seva última edició va aconseguir una mitjana del 19,7 % de quota de pantalla. Per ara es desconeix si aquesta nova edició, que arribaria el mes de setembre, inclourà canvis destacats.

A més, segons va informar la corporació pública mitjançant un comunicat, els consellers també van estar d'acord a aprovar per unanimitat la producció de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, la versió amb concursants famosos del talent show culinari produït per RTVE amb Shine Iberia. Així mateix també es va donar el vistiplau a la producció d'una sisena edició de la versió infantil del format presentat per Eva González.



«Bailando con las estrellas»

D'altra banda, la corporació també va aprovar, amb el vistiplau de tots els consellers, la producció, amb Gestmusic Endemol, del programa Bailando con las estrellas. Aquest format arribarà a La 1 després que RTVE n'hagi adquirit els drets a la britànica BBC, creadora del format en el qual un grup de personatges famosos formaran parella amb ballarins de saló professionals. Finalment, el consell va autoritzar la producció de la segona temporada de Pura magia, el talent que busca al millor mag d'Espanya, així com nous lliuraments de l'espai d'entreteniment Hora Punta de Javier Cárdenas, i nous capítols de la docuficció Centro Médico.