La sèrie «El príncipe de Bel-Air» podria tornar amb una nova versió, en femení

Més de dues dècades després de la seva emissió, i després de molts rumors, sembla que es confirma que The Fresh Prince of Bel-Air ( El príncipe de Bel-Air) tornarà a la petita pantalla amb una nova versió. No obstant això, no serà l'esperada per molts. Segons informa el portal TMZ, la ficció que va fer saltar a la fama l'actor Will Smith tindrà una nova temporada que, aquest cop, tindrà un protagonisme femení. I és que els propietaris dels drets han registrat recentment la marca Fresh Princess. Per ara tot són suposicions, atès que la productora no ha confirmat ni desmentit els rumors que circulen entorn el possible retorn.