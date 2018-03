Gemma Nierga treballa en un nou projecte d'entreteniment per a TV3

Després de la seva inesperada sortida de la cadena SER, a Gemma Nierga no li han deixat d'arribar ofertes. A més de col·laborar a El programa de Ana Rosa (Telecinco) des de principi d'any i presentar l'especial La Noche de los Oscar (Movistar +) aquest diumenge, la periodista gironina podria acabar treballant aviat a TV3. Segons ha confessat en una entrevista concedida al portal Ecoteuve, hi ha un projecte per a un nou format, tot i que per ara no pot revelar-ne els detalls. «Hem parlat d'idees que tenien i ens posarem a treballar en un programa molt interessant», ha anunciat la periodista, que havia presentat a TV3 Tres senyores i un senyor.